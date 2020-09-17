Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan Vedat Muriç'e duygusal veda; "Ayrılıklar da sevdaya dahil"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu, İtalyan ekibi Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç için bir veda videosu çekti.

Fenerbahçe'nin Twitter hesabından yayınlanan videoda, Ali Koç, Belözoğlu ve Muriç yan yana görülürken arka fonda duygusal bir müzik duyuldu.

Koç, Muriç için "Sadece 1 senedir Fenerbahçe'de olmasına rağmen onu çok sevdik. Yerini doldurmak çok zor. İnancım Vedat İtalya'da da performansının üstüne koyarak devam edecektir" dedi.

Muriç de "Kalbim sizlerle, bu onuru, şerefi bana tattırdığınız için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Emre Belözoğlu ise Muriç için "Ben inanıyorum ki ayrılıklar da sevdaya dahil. Burası onun evi" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe, Vedat Muric'in transferi konusunda İtalya'nın Lazio Kulübü ile 17,5 milyon avro karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ tarafından Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Sağlık kontrollerinin tamamlanması ile profesyonel futbolcumuz Vedat Muric'in İtalyan Kulübü Lazio'ya, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 17,5 milyon avro net bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır" denildi.