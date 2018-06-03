Ali Koç: Hem SMS atıyorlar, hem telefonla arıyorlar; gelmeyeceklere başka türlü oy kullandıracaklar

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ülker Stadyumu'nda saat 10:00 itibarıyla başladı. Oy verme işlemi devam ederken Başkan Adayı li Koç'tan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Henüz oy kullanmayan üyelerin kulüp tarafından aranıp oy kullanmaya gelip gelmeyeceklerinin sorulması üzerine Ali Koç, bu duruma itiraz edip Divan Başkanı Vefa Küçük'ü uyardı. Ali Koç, "Gelmeyenlere farklı biçimde oy kullandıracaklar" dedi. Öte yandan stat dışında Ali Koç taraftarları tezahüratlarla başkan adaylarına destek verdiler.

Video-Kurgu: Selim Delikara