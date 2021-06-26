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Spor

Ali Koç'a oy atan Caner Erkin: Sünnet videomla Fenerbahçeli olduğumu göstereceğim

26 Haziran 2021 15:29

Seçim heyecanı yaşayan Sarı-Lacivertliler'de kongre üyeleri oylarını kullandı. Takımın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin de oyunu kullandı. Caner, Ali Koç'a oy attığını ve Başkan'ın uzun yıllar burada kalması gerektiğini ifade etti.

Erkin, tek aday olan Ali Koç'a oy attığını belirterek, "İnşallah uzun süreler burada kalır. Ufak bir ayrılık oldu ama ben hep F.Bahçeli'ydim. G.Saray'da oynarken bile söyledim. Diğer takımlara karşı hiçbir şey hissetmedim. Sünnet olurken bir videom var, onu da paylaşacağım bir ay sonra" dedi.

 

Caner ErkinAli KoçSünnet videoml

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