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Ali İhsan Varol'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme

10 Aralık 2018 14:20

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Yarışma kategorisinde ödülün sahibi Teve 2'de yayımlanan Kelime Oyunu programının oldu. Programın sunucu Ali İhsan Varol, ödülü Güneri Civaoğlu'nun elinden aldı. Ödülden sonra yaptığı konuşmasında kendilerinin 'sıradan insanlar' olduğunu hatırlatan Varol, aynı sahnede kendisinden önce konuşma yapan Acun Ilıcalı'ya gönderme yaparak, "Anlatabilecek çok şeyim yok. Yöneticilerimizin makam odalarında uyuya kalmadık. Kovulmak üzereyken elektrikler de sönmedi. Direkt kovdular. İlginç şeyler yaşadık. Ve neticesinde buradayız, hepinize çok teşekkürler" dedi.

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