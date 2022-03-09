Ali Ekber Yıldırım: Dünya 2008 benzeri bir gıda krizi ile karşı karşıya, ülkeler kendi insanları için stok yapmaya başladı

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Murat Sabuncu'ya günlerdir tartışma konusu olan ayçiçek yağındaki stoğun yeterli olup olmadığını, ayçiçek yağının ülkedeki ekonomi manzarasına ilişkin ne ifade ettiğini, gıda fiyatlarının ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceğini yorumladı. Ali Ekber Yıldırım, ''Dünyada da gıda fiyatları çok ciddi artıyor. Dünya 2008 benzeri bir gıda krizi ile karşı karşıya, ülkeler kendi insanları için stok yapmaya başladı'' dedi.

Yıldırım şunları söyledi;

''Dünyada da artık bir ürünü bulabilmek problem pandemiyle birlikte. Özellikle Çin çok ciddi stok yapıyor. Hindistan ciddi stoklar yapıyor. Dünyada sadece kişisel olarak stoklar yapılmıyor, ülkeler de stok yapıyor. Sanki 'Yarın bir kıyamet olacak elimde ürünüm olsun' diye birstoklamaya gidiyor. Çin 2019'da 4 milyon ton mısır alırken 2020'de 8 milyon ton, 2021'de 24 milyon ton aldı. Her aldığı ürün dünya fiyatlarını yukarıya çekiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman dönüp dolaşıp bizim Türkiye gibi bir ülkenin mutlaka üretim yapması lazım. Üretirsek aç kalmayız bunu çok net olarak söylüyorum.''