Ali Babacan: Yüzde 99 oranında mutabakata varılmış bir sistem çalışması tamamlandı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, altı siyasi partinin bir araya geldiği parlamenter sistem çalışması ile ilgili açıklama yaptı. Babacan açıklamasında “Bizim çalışmamızı, altı partiden oluşan masaya koyduk. Çalışması olan diğer siyasi partiler de koydu. Nihayetinde yüzde 99 oranında mutabakata varılmış bir sistem çalışması tamamlandı” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Konya Karatay ve Meram ilçe kongrelerine katılmak üzere Konya'daydı. Konya’da bir otelde basın mensupları ile buluşan Ali Babacan, gündemi değerlendirdi.

"Kendi hazırlığımızı 2020’nin Aralık’ında bitirdik"

Babacan, basın toplantısında şunları söyledi:

“Parlamenter sistem çalışması var. Bu çalışma ile ilgili kendi hazırlığımızı 2020’nin Aralık’ında bitirdik. Yani bir sene önce tamamladık. 74 maddelik, kodifikasyonu tamamlanmış bir anayasa değişiklik metni hazırladık, gerekçeleriyle beraber. Meclis’te Anayasa Komisyonu’na sunmaya hazır bir paket. Ama kamuoyu ile paylaşmadık. Çünkü sistem değişikliği Anayasa değişikliği gerektiriyor. Anayasa değişikliğini de ancak ve ancak bir mutabakat zemini ile yapabilirsiniz. Yakın tarihimizde hiçbir zaman tek bir siyasi partinin kendi başına anayasayı değiştirecek bir Meclis aritmetiği olmadı. Önümüzdeki seçimlerden sonra da bunun böyle olma ihtimali çok kuvvetli. Anayasa değiştirecekseniz, diğer siyasi partilerle bir mutabakat zemini aramanız gerekiyor. Yoksa parti olarak açıklarsınız, altına da mührünüzü vurursunuz, ‘benim anayasa çalışmam bu’ dersiniz. Tamam. Hadi uygulama bakayım. Yok. Karşılığı yok.

Diğer siyasi partilere dedik ki, ‘siz de bitirin’, eğer parlamenter sistem istiyorsanız, çalışın bitirin; ondan sonra oturalım, konuşmaya başlayalım. Ne zamanki ‘biz bitirdik’ dediler. Ondan sonra bizim çalışmamızı, altı partiden oluşan masaya koyduk. Çalışması olan diğer siyasi partiler de koydu. Daha sonra bu çalışmaları harmanladık. Bu çalışmalar arasındaki farklılıkları çalıştık, istişare ettik. Nihayetinde yüzde 99 oranında mutabakata varılmış bir sistem çalışması tamamlandı.

Geçen salı günü arkadaşlarımız son toplantılarını yaptılar. En son redaksiyonlardan, rötuşlardan sonra bu hazır, bilgisini verdiler. Metin de altı genel başkana sunuldu. Son değerlendirmelerden sonra umuyoruz ki yakın zamanda bu uzlaşılmış metin açıklanır. Böylece Türkiye, yakın siyasi tarihimizde ilk defa altı partinin mutabakatla sistem değişikliği çalışmasını paylaşmış olacağız. Bu önemli bir kazanımdır.”