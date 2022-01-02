DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu andaki yönetim üretimi değil ithalat lobisini destekliyor" değerlendirmesini yaptı.

Babacab Osmaniye İl Başkanlığı Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bugünkü yönetim tarımda Rusya’dan aldığı ürünlere verdiği desteği ülkemizde Rus çiftçilerine verdiği desteği kendi çiftçilerimize vermiyor. Gıda gibi stratejik bir aldan dışarıya bağımlı olduk. Her sene, her sene daha fazla ithalat yapıyoruz. Çiftçimizin sesi külliyeye ulaşmıyor." ifadelerini kullandı.