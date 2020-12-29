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Ali Babacan, partisinin kongresinde yaptığı konuşma sırasında ağladı

"Benim siyasete girmemin nedeni bütün bu yaşananlara karşı bir isyandı"

29 Aralık 2020 11:50

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada 28 Şubat dönemine değindiği sırada, ODTÜ'de okuyan kız kardeşinin başörtüsü taktığı için üç defa uzaklaştırıldığını açıklarken ağladı.

"28 Şubat döneminde ODTÜ’de okuyan kız kardeşim başını örttüğü için üç defa okuldan uzaklaştırma cezası aldı. Benim siyasete girmemin nedeni bütün bu yaşananlara karşı bir isyandı. Bir daha kimse bu yasağı getirmeye cüret edemez" diyen Babacan, "Geçmişte ezilenler, başkalarını ezmeye başladı. Ezilmenin ne demek olduğunu ezilen bilir. Ezilmenin ne olduğunu bilen başkasını ezmez" ifadelerini kullandı. 

Canlı: Deva Partisi lideri Ali Babacan partisinin 1. Olağan Kongresi'nde konuşuyor

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