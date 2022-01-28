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Ali Babacan: Ne paramızın değeri ne de Türkiye’nin itibarı kaldı

28 Ocak 2022 16:16

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın  yolda karşılaştığı bir genç, “Öğrenciyim, 18 yaşındayım, 32 bin TL KYK kredisi borcum var. Sonumu göremiyorum” dedi. Babacan, “Maalesef ne paramızın değeri kaldı ne de Türkiye’nin itibarı kaldı" yanıtını verdi.

Ali Babacan, Konya’da vatandaşların sorunlarını dinledi. Babacan’ın yolda karşılaştığı bir genç, “Öğrenciyim, 18 yaşındayım, 32 bin TL KYK kredisi borcum var. Sonumu göremiyorum. Ne olacağını hiçbir şekilde bilmiyorum. Umudumuz sizsiniz başkanım” diyerek derdini anlattı.

Ekonomi Bakanı olduğu dönemi hatırlatan Babacan, gence, “6 aylık KYK bursu 15 gün Avrupa tatili yapmaya yetiyordu. Paramızın değeri vardı, Türkiye’nin itibarı vardı. Maalesef ne paramızın değeri kaldı ne de Türkiye’nin itibarı kaldı” ifadesini kullandı. (ANKA)

Ali Babacanparadeğeritibar

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