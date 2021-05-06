Ali Babacan, Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi: Tekrar ediyorum yüksek faiz sonuç, yüksek enflasyon sonuç, Sayın Erdoğan sebep

Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararını değerlendiren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Tekrar ediyorum: Yüksek faiz sonuç, Yüksek enflasyon sonuç, Sayın Erdoğan sebep. Sayın Erdoğan’ın kendi sebep-sonuç teorisi doğruysa talimatı versin ve faizi indirsin" dedi.

Merkez Bankası'nın kararının ardından Twitter hesabından TV5'te 'Liderler Turu' programındaki konuşmasını paylaşan Babacan videoda şu ifadeleri kullandı;

"Yüksek faiz sonuç, yüksek enflasyon sonuç, Sayın Erdoğan sebep"

"Cumhurbaşkanı faizin yüzde 19'da kalmasını istediğini için faiz yüzde 19. Eğer çok istiyorsa versin yarnı talimatı, Merkez Bankası karşı durabilir mi Allah aşkına? Para Politikası Kurulu'nu apar topar 1 saat içinde toplarlar ve bu faizi indirirler. Merkez Bankası'nın faizi istemiyorsa Cumhurbaşkanı faizin yüzde 19'da kalmasını istediği için indirmiyor. 'İstemiyorum, bu faiz yüksek" diyorsa yarın talimatı versin düşürttürsün. Böyle olmaz. Ya da dönsün o dönemin tertemiz bürokratlarından helallik istesin. 'Ben size haksızlık yaptım' desin. Sonuçta ne oldu? Yüksek faiz sonuç, yüksek enflasyon sonuç, Sayın Erdoğan sebep."

TIKLAYIN - Merkez Bankası faizi sabit tuttu