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Ali Babacan ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog; "Halkımız her şeyin farkında"

“Her şeyde dolar etkili oluyor"

21 Ekim 2020 18:38

DEVA Partisi, partinin Genel Başkanı Ali Babacan'ın Erzurum ziyareti sırasında bir vatandaş ile arasında geçen diyaloğun görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Vatandaş Babacan'a 'ekonominin ve eğitim sisteminin mahvolduğunu' söylüyor. 

“Her şeyde dolar etkili oluyor"

Ali Babacan'a derdini anlatan genç, “Her şey mahvoldu. Bugün Dolar 8 TL olmuş, Euro 9.5 TL olmuş; Ekonomi Bakanımız çıkıyor, konuşma yapıyor, ‘Dolar borcunuz mu var, Euro borcunuz mu var' diyor. Kendisi bilmiyor mu kolaya kadar, bebek bezine kadar Dolar etkili oluyor” ifadelerini kullandı. 

“20 bin lira verip 40 bin lira geri alıyor"

“Eğitim sistemini mahvettiler” diyen genç, “Bugün ben öğretmen olup görev yapmam gerekirken gidip bir kırtasiyeye başvuruyorum. Adam bana diyor ki: ‘Okula gideceksin, kitap pazarlayacaksın'. Ben öğretmenim, öğretmene kitap pazarlayacağım. ‘Sana asgari ücretin altında da verebilirim. Sigortan da olmayacak'. Türkiye bu hallerde olmamalı. Bugün bana burs veriyor 15 bin TL, 20 bin TL. Fırsat tanıyor bir şey demiyorum. Ama çıkıp diyor ki: ‘Biz öğrencilere burs verdik'. Bana 20 bin TL veriyor, okul bitiyor, işim olmuyor, gücüm olmuyor; 40 bin TL alıyor” ifadeleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi.

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