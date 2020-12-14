Ali Babacan ile bir vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Bu ızdırabı dindirin!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yurt ziyaretlerinde vatandaşlarla yaptığı sohbetlerden bazı bölümler, partinin sosyal medya hesabında yayınlandı.

Babacan’ın kendi hesabından da paylaştığı videoda vatandaşlar sıkıntılarını şu şekilde dile getirdi;

"Ekmeği zor bulacak duruma geldik. Bakın halimize. Kaç aydan beri aynı pantalonla geziyorum. Sıkıntı çok büyük. Evlenecek duruma geldim, düğünümü bir türlü yapamaz oldum. Her tarafı sattılar. Bitirdiler. Çok canımızı yaktılar. İnan çocuklar aç şu an. Çok zor şartlar altındayız virüsten dolayı. 6 yıl tıp bitirmiş birisi polislikte niye görüyor kurtuluşunu?"

“Adaletin olmadığı yer huzur olmaz"

"Tutuyorlar diyorlar ki; ‘Garibanın yanındayız, emeklilerin yanındayız.’ 70 bin TL kredi çektim. Bunu ödemenin peşindeyim. Onurumuzla, gururumuzla, haysiyetimizle, şerefimizle çalışıyoruz. Enflasyon var mı? Yok. Enflasyon yok. Her şey 10 numara (!) Ben 5 liraya veriyorum bunu sana dedi. Ben 7 buçuğa aldım dedi, 5’e verdi. Zararına. Kirayı ödeyemiyor çünkü. Bu ızdırabı dindirin!"