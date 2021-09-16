Ali Babacan: Her siyasi partinin genel başkanı doğal bir adaydır

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, il başkanlığı binasının açılışını yapmak üzere geldiği Giresun’da, “Her siyasi partinin genel başkanı doğal bir adaydır. Her siyasi parti kendi genel başkanını başbakan veya cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Seçilmek için mevcut anayasa 50 artı bir istiyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız; seçim yaklaşınca ittifakla ilgili kararımızı vereceğiz" dedi.

Giresun’daki programına STK’larla birlikte basına kapalı olarak toplantı ile başlayan Babacan'ı, TSO Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan, Giresun İl Başkanı Özgür Okusal ve parti yönetici ve üyeleriyle birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Babacan şöyle konuştu:

"Anayasa değişikliği parlamenter sisteme geçiş için olmalı"

"Sorun ilk 4 madde değil sistemle ilgili. Normal dönemlerde yeni bir anayasa yazılması bizim parti programımızda var. Programımızda mevcut anayasamızın ilk dört maddesi ile de herhangi bir tezat yoktur. Bunlar parti programımızda aynen yer alıyor. Bizim şu anda üzerinde çalıştığımız konu sistem değişikliğidir. Yani mevcut sistemi, başkanlık sistemini, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüştürülmesidir. Kısa vadede gündemimizde bu var. Bu da anayasanın sistem tasarımıyla ilgili atılacak bir adımdır. Bununla ilgili çalışmamızı aralık ayında tamamladık. 74 maddelik anayasa değişiklik paketimiz hazır. Ancak bu çalışmalarımız, diğer siyasi partiler, STK’larla, meslek kuruluşlarıyla Anayasa çalışmış kim var, kim yoksa onlarla da istişarede bulunup mutabakat zemini yakalanmasını önemli görüyoruz.”

"Genel başkanlar doğal adaydır"

Babacan, seçimler ve cumhurbaşkanı adayı ile ilgili soru üzerine de şunları söyledi:

“Her siyasi partinin genel başkanı doğal bir adaydır. Her siyasi parti kendi genel başkanını başbakan veya cumhurbaşkanı olarak görmek ister. Seçilmek için mevcut anayasa 50 artı bir istiyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız; seçim yaklaşınca hem ittifakla ilgili kararımızı vereceğiz, ittifak içinde olalım mı olmayalım mı, olacaksak nasıl olacağız, hem de cumhurbaşkanı adayımızla ilgili bir karar vereceğiz. Biz kendi adayımızı mı çıkaracağız, yoksa anlaşabildiğimiz siyasi partilerle ortak bir aday mı çıkaracağız. Bunlarla ilgili kararı günü geldiğinde vereceğiz.”

"AYM, HDP kararını siyasetten uzak vermeli"

HDP hakkındaki kapatma davası ile ilgili bir soruya da Babacan şu yanıtı verdi:

“HDP siyasi partiler yasasına göre kurulmuş bir parti. Bir kapatma davası var. Bu konudaki nihai kararı anayasa mahkemesi verecek. Mahkemenin bağımsız, tarafsız bir çalışmayla Siyasi etkiden uzak bir çalışmayla bir karar vermesi büyük önem taşımaktadır. Ama öte yandan da hukukun bir evrensel ilkesi var. Henüz yargı sürecindeki davalarla ilgili peşin hükme varamayız.” (Anka)