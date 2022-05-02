Ali Babacan: Gönül isterdi ki bu bayrama bolluk içerisinde girebilelim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayram mesajında, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu bayram vesilesiyle hepinize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Gönül isterdi ki bu bayrama bolluk içerisinde girebilelim, emeklilerimiz, işçilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız daha mutlu girebilsin." düşüncesini dile getirdi.

Babacan Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu bayram vesilesiyle hepinize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Gönül isterdi ki bu bayrama bolluk içerisinde girebilelim, emeklilerimiz, işçilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız daha mutlu girebilsin. Sorunlar büyük hepsinin farkındayız. Ama bu ülke çok büyük bir ülke. 84 milyon nüfusuyla, Avrupa’nın en genç nüfusuyla, Avrupa’nın en büyük tarım arazileriyle çok güçlü bir ülkeyiz, büyük ülkeyiz. Yeter ki bu ülke adaletle yönetilsin. Yeter ki bu ülke istişareyle yönetilsin, dürüst ve ehil kadrolarla yönetilsin. Sorunların hepsini aşarız, bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok." değerlendirmesini yaptı.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Yeter ki kendimize ve gençlerimize güvenelim. Hep beraber başaracağız. Ülkemizi hep beraber layık olduğu seviyeye ulaştıracağız. Ülkemiz için, adalet için, özgürlük için, zenginlik için bir yola çıktık, hep beraber başaracağız."