T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ali Babacan: Gönül isterdi ki bu bayrama bolluk içerisinde girebilelim

" Sorunlar büyük hepsinin farkındayız"

02 Mayıs 2022 08:19

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayram mesajında, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu bayram vesilesiyle hepinize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Gönül isterdi ki bu bayrama bolluk içerisinde girebilelim, emeklilerimiz, işçilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız daha mutlu girebilsin." düşüncesini dile getirdi.

Babacan Twitter hesabından paylaştığı videoda, "Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Bu bayram vesilesiyle hepinize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Gönül isterdi ki bu bayrama bolluk içerisinde girebilelim, emeklilerimiz, işçilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız daha mutlu girebilsin.  Sorunlar büyük hepsinin farkındayız. Ama bu ülke çok büyük bir ülke. 84 milyon nüfusuyla, Avrupa’nın en genç nüfusuyla, Avrupa’nın en büyük tarım arazileriyle çok güçlü bir ülkeyiz, büyük ülkeyiz. Yeter ki bu ülke adaletle yönetilsin. Yeter ki bu ülke istişareyle yönetilsin, dürüst ve ehil kadrolarla yönetilsin. Sorunların hepsini aşarız, bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok." değerlendirmesini yaptı. 

Babacan şu ifadeleri kullandı:

"Yeter ki kendimize ve gençlerimize güvenelim. Hep beraber başaracağız. Ülkemizi hep beraber layık olduğu seviyeye ulaştıracağız. Ülkemiz için, adalet için, özgürlük için, zenginlik için bir yola çıktık, hep beraber başaracağız."

Ali Babacanbayramsorun

Diğer Videolar

Emekli Tuğgeneral Solmaztürk: Van Valiliği'nin dünyadan haberi yok, taş atılıyorsa niye kimsenin kafasında başlık yok

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Çağlayan'da hasta tutukluların yakınlarına polis müdahalesi: 6 kişi gözaltına alındı

CHP'li Girgin Bakan Nebati'ye fotoğraf gösterdi: Kur Korumalı Mevduat'a 40 milyar lira var, gece görüşlü helikoptere para yok

Marmaris'teki yangın havadan böyle görüntülendi

AKM'de Emine Erdoğan'ın mesajı okundu, seyirciler durumu protesto etti

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24