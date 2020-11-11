Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı yeni atamaları değerlendirdi: Bu günleri mumla ararız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve diğer görevlerle ilgili yeni atamaları değerlendirdi.

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Babacan, yapılan atamalar için "5-0 yenik bir takımın oyuncu değişikliği ile maçı uzatması" benzetmesi yaptı. Babacan, Türkiye'nin doğru ilke ve değerlere dönememesi durumunda çok şeylerin kaybedileceğini söyledi.

"Bu günler iyi günler, bu günleri mumla ararız" diyen Babacan, sadece isim değişikliklerinin yeterli olmayacağını söyledi.