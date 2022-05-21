T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ali Babacan: DEVA'yı durdurmaya gücünüz yetmeyecek

"DEVA Partisi’nin sel olan damlaları karşısında hiçbir baraj duramayacak”

21 Mayıs 2022 00:42

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik; “DEVA’yı durdurmaya gücünüz yetmeyecek” mesajını paylaştı.

Babacan, sosyal medya hesabında, partisinin bugün saat 17.00’da Gaziantep’te düzenleyeceği mitinge çağrı yapan bir video paylaştı.

Babacan, “Ellerinden geleni artlarına koymasınlar, DEVA Partisi’nin sel olan damlaları karşısında hiçbir baraj duramayacak” sözlerinin ve partisinin afişlerinin yer aldı videoyu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etiketleyerek; “DEVA’yı durdurmaya gücünüz yetmeyecek” notuyla paylaştı. (ANKA)

 

Ali BabacanDEVARecep Tayyip ErdoğanGaziantepmiting

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Patates üreticisi CHP'li Gürer'e dert yandı: "Gübre, maliyet, mazot hepsi belimizi büküyor"

Babacan: YSK’ya da zerre kadar güvenim yok, parmak boyamayı önereceğiz

Seyir halindeki taksinin camından dışarı çıkarak dans etti

El freni çekilmeden park edilen otomobil yayaların arasına daldı

D- 100'de karayolunda, bir kişi herkesin gözü önünde darbedilip kaçırıldı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24