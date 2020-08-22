Ali Babacan'dan 'torpil' göndermesi: Tutumum sebebiyle küs akrabalarım var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi bakanlığı yaptığı dönemde çevresinde bulunan yakın akrabalarından kimseyi herhangi bir pozisyona getirmediğini söyledi.

Adem Özköse’nin Youtube kanalına konuk olan Ali Babacan, 'torpil' göndermesinde bulunarak, ”Yakın tarihin en uzun süre bakanlık yapan kişisiyim. Kamu bankaları yıllarca bana bağlıydı. Hangi akrabamı hangi pozisyona getirmişim? Sırf bu konudaki katı tutumum sebebiyle uzak durduğumuz küs akrabalarım var” diye konuştu.