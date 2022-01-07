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Ali Babacan’dan iktidara: Memuru, emekliyi azıcık düşünüyorsanız maaş zamlarını 2022'nin tamamına göre gerçekçi bir enflasyon beklentisiyle artırın

"Gerçek enflasyon çarşıda, pazarda, markette"

07 Ocak 2022 11:59

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara, "Memuru, emekliyi azıcık düşünüyorsanız maaş zamlarını 2022'nin tamamına göre gerçekçi bir enflasyon beklentisiyle artırın" çağrısını yaptı. 

Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten memuru, emekliyi azıcık düşünüyorsanız maaş zamlarını 2022'nin tamamına göre gerçekçi bir enflasyon beklentisiyle artırın. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla değil. Çünkü onlar gerçek değil. Gerçek enflasyon çarşıda, pazarda, markette." ifadesini kullandı. 

 

Ali Babacanemeklizam

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