Ali Babacan’dan iktidara: Memuru, emekliyi azıcık düşünüyorsanız maaş zamlarını 2022'nin tamamına göre gerçekçi bir enflasyon beklentisiyle artırın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidara, "Memuru, emekliyi azıcık düşünüyorsanız maaş zamlarını 2022'nin tamamına göre gerçekçi bir enflasyon beklentisiyle artırın" çağrısını yaptı.

Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçekten memuru, emekliyi azıcık düşünüyorsanız maaş zamlarını 2022'nin tamamına göre gerçekçi bir enflasyon beklentisiyle artırın. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla değil. Çünkü onlar gerçek değil. Gerçek enflasyon çarşıda, pazarda, markette." ifadesini kullandı.