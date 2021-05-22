Ali Babacan'dan, Abdullah Gül desteğiyle ilgili iddialara yanıt: Gizli değildi, AK Parti grubundaki vekillerin en az yarısı biliyordu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Haber Global'de Buket Aydın'ın sunduğu Koltuk Özel programında, 2018'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a destek verirken aynı zamanda bir yandan da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı için görüşmeler yaptığı iddialarına yanıt verdi.

Yapılan görüşmenin gizliymiş gibi lanse edildiğini ancak Abdullah Gül'ün ortak adaylığı için yapılan çalışmalarda yer aldığının AKP içindeki milletvekillerin en az yarısı tarafından bilindiğini söyleyen Babacan, "Tam 18 Nisan tarihinde sayın Erdoğan seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını ilan etmiştir, sonra Meclis karar almıştır. Tam o günlerde Cumhurbaşkanı'nın bağımsız olması benim birinci tercihimdi. Bağımsız adayın diğer partiler tarafından desteklenmesi Türkiye için doğru modeldi. Benim destek verdiğim model, tarafsız Cumhurbaşkanı modeliydi. Yine Ak Parti'nin başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan. Dolayısıyla benim birinci tercihim gerçekleşmeyince, ikinci tercihim olan sayın Erdoğan kazandı. Birinci tercihim olmadığı için ikinci tercihime destek vermiş oldum. Propaganda aygıtı yalan söylüyorlar. Erdoğan'ın adaylığı 3 Mayıs'ta. Gül'ün adaylığı kesinlikle olmadıktan sonra ben Erdoğan'ın adaylığı desteklemiş oldum" dedi.

Kendisi üzerinden gündem değiştirme çabalarının olduğunu belirten Babacan, "Zamanlama konusunda, adaylığın niteliği konusunda bir de bu işin gizli yapıldığı ile ilgili bir yalan var" dedi.