Ali Babacan: Bu gelen insanlar, sınır güvenliği olmadığı için mi rahatça geldi yoksa bir anlaşma pazarlık sonucunda mı?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk askerinin Afganistan'dan geri çekilmesi tartışmalarına ilişkin olarak, "Şu anda Afganistan’da gerçekleşen tablo, bizim hükümetimizin, yani şu anda Türkiye’yi yöneten ortaklığın ne kadar büyük bir hesap hatası içinde olduğunu gösterdi" dedi.

Afgan göçüne de değinen Babacan, "Ya şu andaki hükümet sınır güveliğini sağlayamıyor. On binlerce insan böyle elini kolunu sallaya sallaya Türkiye’ye geliyor. Veya bir müzakere, bir pazarlık sonucunda bu insanlar bilinçli olarak Türkiye’ye kabul ediliyor. Bu iki alternatiften hangisinin doğru olduğunu hükümetin bir an önce açıklaması lazım" diye konuştu.

Babacan, şunları söyledi:

“Şu anda Afganistan’da gerçekleşen tablo, bizim hükümetimizin, yani şu anda Türkiye’yi yöneten ortaklığın ne kadar büyük bir hesap hatası içinde olduğunu gösterdi. Bu kadar kısa bir zaman içerisinde Taliban’ın Afganistan’a hakim olabilmesi, Afganistan yönetimini ülke genelinde ele geçirmesi ve hakimiyet kurması, şu anda karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Ama öyle anlaşılıyor ki Türkiye’yi yöneten bu ortaklık bunun farkına varamadı. Bu hesabı yapamadı. Daha geçtiğimiz haftalarda Kabil Havaalanı’nı koruması görevini üstlenmeye hevesli görünen, gönüllü görünen hükümet, bu tablo karşısında ne yapacak, izleyeceğiz. Biz, biliyorsunuz defalarca sormuştuk zamanında; ‘Türkiye’nin ulusal çıkarları nedir? Yani Afganistan’da asker bulundurmanın ve Kabil Havaalanı’nı koruma görevinin, Türkiye tarafından üstlenilmesinin bizim milli çıkarlarımız, ulusal çıkarlarımız açısından lütfen açıklamasını yapın’ dedik. Biz hükümete defalarca bunun çağrısını yaptık. Hiçbir cevap yok. Hiçbir açıklama yok. Böylesine şeffaflıktan uzak, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerle, gizli görüşmelerle ve müzakerelerle yürüyen bir sürecin sonucunu şu anda maalesef görüyoruz. Afganistan’da görmüş olduğumuz tablo, bugün ülkeyi yöneten hükümetin ne kadar büyük bir hesap hatası içinde olduğunu bütün gerçekliği ve açıklığıyla gözler önüne şu anda sunmuş durumda.

"Bu gelen insanlar, sınır güvenliği olmadığı için mi rahatça geldi yoksa bir anlaşma pazarlık sonucunda mı?"

Afganistan’dan yaşanan insan hareketi, gerçekten ayrıca sorgulanması gereken bir konu. Şu ana kadar sayılarını tam net bilemesek de on binlerce Afgan vatandaşının geçtiğimiz birkaç ay içerisinde sınırlarımızı geçip Türkiye’ye geldiğini görüyoruz. Bunların çoğu genç, erkek; bir kısmının üzerinde askeri üniforma var. Ve bu gelen insanlar, sınır güvenliği olmadığı için mi rahatça elini kolunu sallayarak geldi? Bunu hükümetin açıklaması lazım. Yok, sınır güveliği var, ama bir anlaşma, bir pazarlık sonucunda mı bu insanlar Türkiye’ye geldi? Bunun da açıklanması lazım. Yani iki tane olasılık var burada. Ya şu andaki hükümet sınır güveliğini sağlayamıyor; on binlerce insan böyle elini kolunu sallaya sallaya Türkiye’ye geliyor. Veya bir müzakere, bir pazarlık sonucunda bu insanlar bilinçli olarak Türkiye’ye kabul ediliyor. Burada iki tane alternatif var. Bu iki alternatiften hangisinin doğru olduğunu hükümetin bir an önce açıklaması lazım. Fakat ne olursa olsun, görmüş olduğumuz tablo kabul edilebilir bir tablo değil.

"Türkiye’ye gelen Afgan vatandaşlarıyla ilgili açıklamanın Kanada’dan, Amerika’dan yapılması, bir başka büyük problem"

Üstelik Türkiye’ye gelen Afgan vatandaşlarıyla ilgili açıklamanın Kanada’dan, Amerika’dan yapılması, gerçekten bir başka büyük problem. Yani biz kendi hükümetimizden, Türkiye’yi yöneten ortaklıktan hiçbir açıklamayı duymuyoruz; Kanada hükümeti, Amerikan hükümeti Afganlara ‘Siz gelin başvurun, biz size vereceğiz’ diyorlar. Ve bütün bu açıklamalarda sanki bu insan hareketinin daha önce yapılmış bir gizli müzakerenin, bir pazarlığın sonucu olduğu izlenimini bizde oluşturuyor. Böyle değilse, hükümetin açık bir şekilde bunu ortaya koyması lazım. Hükümetin bunu açıklaması lazım.”