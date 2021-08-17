Ali Babacan: Bu gelen insanlar, sınır güvenliği olmadığı için mi rahatça geldi yoksa bir anlaşma pazarlık sonucunda mı?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türk askerinin Afganistan'dan geri çekilmesi tartışmalarına ilişkin olarak, "Şu anda Afganistan’da gerçekleşen tablo, bizim hükümetimizin, yani şu anda Türkiye’yi yöneten ortaklığın ne kadar büyük bir hesap hatası içinde olduğunu gösterdi" dedi.

Afgan göçüne de değinen Babacan, "Ya şu andaki hükümet sınır güveliğini sağlayamıyor. On binlerce insan böyle elini kolunu sallaya sallaya Türkiye’ye geliyor. Veya bir müzakere, bir pazarlık sonucunda bu insanlar bilinçli olarak Türkiye’ye kabul ediliyor. Bu iki alternatiften hangisinin doğru olduğunu hükümetin bir an önce açıklaması lazım" diye konuştu.

Babacan, şunları söyledi: