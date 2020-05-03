T24 LogoT24 Logo
Haberler

Ali Babacan: 'Gizleyecek bir şeyleriniz yoksa özgür basından korkmayın'

03 Mayıs 2020 12:50

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" dolayısıyla paylaşım yaptı. Babacan paylaşımında, “91 gazeteci, haberleri ve fikirleri nedeniyle tutuklu veya hükümlü olarak hapiste tutuluyor, yazması engelleniyor” ifadesini kullandı. Babacan, "Basının görevini bağımsız ve cesurca yapabilmesi için gerekli olan tüm şartları birlikte oluşturacağız. Gizleyecek bir şeyiniz yoksa özgür basından korkmayın" diye konuştu. 

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan,  "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Babacan, Twitter mesajında özgür basının demokrasinin temel taşlarından ve güvencelerinden biri olduğunu, bunun doğrudan ya da dolaylı şekilde kısıtlanmasının, insan haklarına ve demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

"Ülkemizdeki basın kuruluşlarının büyük bir bölümü devlet gücüyle iktidar partisinin yayın organına ve propaganda aracına dönüşmüştür"

Ali Babacan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Özgür basın, demokrasinin temel taşlarından ve güvencelerinden biridir. Basın özgürlüğünün doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlanması, insan haklarına ve demokratik hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Basını özgür olmayan bir ülkede demokrasiden bahsedilemez. Bugün ülkemizdeki basın kuruluşlarının büyük bir bölümü devlet gücüyle iktidar partisinin yayın organına ve propaganda aracına dönüşmüştür. Özgür sesler, yargı yoluyla veya çeşitli baskılarla kısılmaktadır."

ETİKETLER

ali babacanbabacanali3 mayısdünya basın özgürlüğü günübasınözgürlükmedyadevapartibaşkan

Diğer Videolar

İstanbul’da otoban kenarında karaca görüntülendi: Korunmasını istiyoruz

Akdeniz'de yunusların dansı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Haziran 2020

'Yan baktığı' gerekçesiyle bıçakladıkları vatandaşı sedyedeyken yumrukladılar!

Bakan Pakdemirli, yeni yangın söndürme uçağını test etti

AŞTİ’de elektronik plaka tanıma sistemi devrede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Almanya turistik seyahate bir kez daha 'Hayır' dedi, turizmciler yargı...

Habertürk sunucusu Veyis Ateş'ten HDP açıklaması: Davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Uzun süre seks yapmazsanız ne olur?...

Wushu Federasyonu Başkanı'nın kızı turnuvaya hem hakem hem sporcu olarak...

Arazisini kullanamayınca, Konyaaltı Sahili'ne inen yolu prefabrik evle kapattı!...

Bakan Koca: İstanbul, Ankara ve Bursa için maske zorunluluğu gelebilir;...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya, Ankara ile Moskova arasında Suriye’den sonra yeni bir riskli...

HDP'li Paylan: Herkese hak olan yürüyüş bize mi hak değil;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Almanya turistik seyahate bir kez daha 'Hayır' dedi, turizmciler yargı...

Habertürk sunucusu Veyis Ateş'ten HDP açıklaması: Davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24