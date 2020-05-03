Ali Babacan: 'Gizleyecek bir şeyleriniz yoksa özgür basından korkmayın'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" dolayısıyla paylaşım yaptı. Babacan paylaşımında, “91 gazeteci, haberleri ve fikirleri nedeniyle tutuklu veya hükümlü olarak hapiste tutuluyor, yazması engelleniyor” ifadesini kullandı. Babacan, "Basının görevini bağımsız ve cesurca yapabilmesi için gerekli olan tüm şartları birlikte oluşturacağız. Gizleyecek bir şeyiniz yoksa özgür basından korkmayın" diye konuştu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Babacan, Twitter mesajında özgür basının demokrasinin temel taşlarından ve güvencelerinden biri olduğunu, bunun doğrudan ya da dolaylı şekilde kısıtlanmasının, insan haklarına ve demokratik hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

"Ülkemizdeki basın kuruluşlarının büyük bir bölümü devlet gücüyle iktidar partisinin yayın organına ve propaganda aracına dönüşmüştür"

Ali Babacan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Özgür basın, demokrasinin temel taşlarından ve güvencelerinden biridir. Basın özgürlüğünün doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlanması, insan haklarına ve demokratik hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Basını özgür olmayan bir ülkede demokrasiden bahsedilemez. Bugün ülkemizdeki basın kuruluşlarının büyük bir bölümü devlet gücüyle iktidar partisinin yayın organına ve propaganda aracına dönüşmüştür. Özgür sesler, yargı yoluyla veya çeşitli baskılarla kısılmaktadır."