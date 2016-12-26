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Ali Ağaoğlu'nun kızı düğününde, 37 kilo ağırlığında 300 bin Euro’luk bir gelinlik giydi

26 Aralık 2016 13:22

Ali Ağaoğlu’nın kızı Sena Ağaoğlu, Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen bir törenle Koray Kırcal’la evlendi. Ağaoğlu düğünde damadına Emirgan'da 30 milyon değerinde köşk hediye etti. Damat Kırcal ise eşine 450 bin Euro'luk 10 kırat tektaş ve 450 bin Euroluk gerdanlıkla birlikte 1 milyon Euro'yu aşan mücevher taktı. Sena Ağaoğlu, Zuhair Murad imzalı, 37 kilo ağırlığındaki 300 bin Euro’luk gelinliğiyle göz kamaştırdı. Düğüne, ünlü işadamının damadına hediye ettiği 30 milyon TL’lik köşk ve kızının 37 kilo ağırlığındaki 300 bin Euro’luk gelinliği damga vurdu.

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