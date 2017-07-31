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Aleyna Tilki'nin Sen Olsan Bari klibi Britney Spears’ın taklidi mi?

31 Temmuz 2017 16:27

Aleyna Tilki’nin rekor kıran yeni şarkısı Sen Olsan Bari’nin klibinin taklitolduğu iddia edildi. Klibin, Britney Spears’ın ‘Crazy’ ve ‘Work B..ch’ şarkılarıyla benzerlikler taşıdığı öne sürüldü. 17 yaşındaki Aleyna Tilki’nin yeni şarkısı ‘Sen Olsan Bari’ YouTube’da ilk 24 saatte 5.2 milyon kez izlendi, 3 günde 16 milyon kez izlenerek rekor kırdı. YouTube’da son 24 saatte en çok izlenen kliplerin anbean görüntülendiği listeye 37’nci sıradan giren Tilki, kısa sürede ilk 10’a yükselmeyi başardı. 17 yaşındaki şarkıcı listede şu an Selena Gomez, Maluma, Ed Sheeran gibi şarkıcıların arkasında yer alıyor. Vatan'ın haberine göre; Serdar Börcan’ın yönettiği klip taklit çıktı. ‘Sen Olsan Bari’, ABD’li şarkıcı Britney Spears’in ‘Crazy’ ile ‘Work B..ch’ şarkılarına çekilen iki klibin neredeyse kopyası gibi.

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Aleyna Tilki&#39;nin Sen Olsan Bari klibi Britney Spears’ın taklidi mi?

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