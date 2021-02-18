T24 LogoT24 Logo
Haberler

Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna: Küçük yaştan beri ilgim var

"Mezarlıklarda duyu dışı algılarla ilgili deneyler yaptım"

18 Şubat 2021 14:08

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tilki, "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna "Ölüme ilgim var. Oyun parkım mezarlık içindeydi, evim de morgun karşısındaydı. Mezarlıklarda deneyler yaptım" yanıtını verdi. 

Bir takipçisinin "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Tilki, "Ölüme küçük yaşlardan beri ilgim var. Benim oyun parkım mezarlığın içindeydi, küçükken ki evim morgun karşısındaydı. Ve bir zamanlar anneannemin hastanesi olduğu için hastanede çok bulundum. Otopsi bile izledim. Mezarlıklarda duyu dışı algılarla ilgili deneyler yaptım. Ölümü kabul ediyorum bana ilham veriyor" dedi. 

"Cemal Can benim için bir tane"

İşte Bu Benim Masalım dizisinde Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaşan Aleyna Tilki, "Cemal Can Canseven'i nasıl buluyorsun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi;

"Onu çok seviyorum bir tane benim için. Çok yakışıklı, çok akıllı ve aurası tam bir star."

aleyna tilkiölümexxensorucevapcemal can

Diğer Videolar

TTB Başkanı: Filyasyon oranı turkuaz tabloda yazdığı gibi %99,9 ise günlük vaka sayısı 50 binlere ulaşıyor?

Kılıçdaroğlu, “Geleceğime dair hiçbir ışık göremiyorum, gidecek bir yerim de yok” diyen gencin videosunu paylaştı: Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanlar çaldı

Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler; tartıştıkları şoförü darp ettiler

HDP'li Oluç: Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan

Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu: "Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı Coşkun' derlerdi; şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler"

CHP'li Ağbaba: Ayasofya imamını, eski güreşçiden boşalan Vakıfbank yönetim kuruluna atarlarsa şaşırmayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Özkök'ten bildiriyi imzalayan emekli amirallere: Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı...

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: Amirallerin dosyasına bakacak yargı...

Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu amiraller Osman Kavala, Selahattin Demirtaş...

Nagehan Alçı: Akşener, bitli yorganı atıp kurtuldu; kendini toplumun yüzde...

Doktor Ali Edizer’den “Gergerlioğlu, Demirtaş” paylaşımı: İslam hükümlerine göre muamele...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24