Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna: Küçük yaştan beri ilgim var

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisinde başrol oynayan şarkıcı Aleyna Tilki , sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Tilki, "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna "Ölüme ilgim var. Oyun parkım mezarlık içindeydi, evim de morgun karşısındaydı. Mezarlıklarda deneyler yaptım" yanıtını verdi.

Bir takipçisinin "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Tilki, "Ölüme küçük yaşlardan beri ilgim var. Benim oyun parkım mezarlığın içindeydi, küçükken ki evim morgun karşısındaydı. Ve bir zamanlar anneannemin hastanesi olduğu için hastanede çok bulundum. Otopsi bile izledim. Mezarlıklarda duyu dışı algılarla ilgili deneyler yaptım. Ölümü kabul ediyorum bana ilham veriyor" dedi.

"Cemal Can benim için bir tane"

İşte Bu Benim Masalım dizisinde Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaşan Aleyna Tilki, "Cemal Can Canseven'i nasıl buluyorsun?" sorusuna ise şu yanıtı verdi;

"Onu çok seviyorum bir tane benim için. Çok yakışıklı, çok akıllı ve aurası tam bir star."