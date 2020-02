Şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Alın ses görün. Sesimle gurur duyuyorum” diye yazdı. Oueen'in 'Show Must Go On' şarkısını söyleyen Tilki, konser görüntülerinin yer aldığı videoyu Instagram hesabının hikâye bölümünden paylaştı. “Ne zamandır ukalalık yapmıyorum” diye yazan Tilki paylaşımının altına şu notu düştü: “Alın ses görün. Kusura bakmayın ama sesimle gurur duyuyorum. Ne zamandır ukalalık yapmıyordum.”