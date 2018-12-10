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Aleyna Tilki: Aleyna Tilki olmayı o kadar sevdim ki

10 Aralık 2018 12:51

Aleyna Tilki, 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Pop Kadın Müzik' dalında ödülün sahibi oldu. Ödülü Demet Akalın'dan alan Aleyna Tilki, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Aleyna Tilki yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Beni biraz üzen, yoran bir hayatım oldu. Ama mutluluğun da dibini tattım. Çünkü beni 14 yaşında tanıdınız hepiniz. Ama aslında ben hiç çocuk olmadım, o yüzden Aleyna Tilki olmayı o kadar sevdim ki, çocuk olmak istediğimde, pembe giyinmek istediğimde kendime o karakteri yarattım. Ay hiç cool değilim şu an; ağladım, o kadar da rock söyledim yani. Kendimden kaçmak istediğimde sokağa çıktım ve o pespembe Aleyna Tilki oldum ve yaşıtlarım gibi saçmalayabildim, o yüzden bu kariyerime her şeyimi borçluyum."

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