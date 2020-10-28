Aleyna Tilki, 15 yaşında Taksim'de şarkı söylediği görüntülerle ilgili konuştu: Sokaktaki insanları çok sevmek lazım, kışın çok üşüyorlar

Birkaç yıl önce Taksim'de sokakta şarkı söylerken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Tilki, "Sokaktaki insanları çok sevmek lazım, kışın çok üşüyorlar" ifadelerini kullandı.

Leven’teki müzik stüdyosundan çıkarken görüntülenen Tilki, görüntülere ilişkin "Oradaki müzisyenlere yardım etmek için şarkı söylemiştim. Sokak müziğini çok seviyorum. Sokakta müzik yapan birisini asla geri çevirmemek lazım. Sokaktaki insanları çok sevmek lazım. Kışın çok üşüyorlar" açıklamasında bulundu.

Tilki, "Geçtiğimiz yıl da Amerika'da sokak müzisyenliği yaptım. Durumu iyi olmayan bir çocuğun yanına gidip, 'Ben söyleyeceğim, sen çalacaksın' dedim. Sonra baya para topladık. O çocuğun da ekmek parası çıktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TV100