Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili Ümit Can Uygun yayına bağlandı; aile, Erdoğan'a seslendi

Evinde ölü bulunan ve tırnaklarının içinden erkek DNA'sı çıkan Aleyna Çakır'ı dövdüğü görüntüler ortaya çıkan Ümit Can Uygun, bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlandı. Uygun'un söylediklerini duyan Çakır'ın anne ve babası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Devlete seslenen baba Esen "Yeter, sizin de yavrularınız var. Uzatın ellerinizi. Adalete güveniyorum. Elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bunu gezdirmeyin. Yine yapar bu" dedi.

Ümitcan Uygun'a da seslenen baba Esen "Senin peşini bırakmayacağım. Allah seni bildiği gibi yapsın" diye konuştu.

"Ben de kimseden korkmuyorum" diye feryat eden anne Esen "Benimde Allah'ım var, devletim var, Cumhurbaşkan'ım var" diye isyan etti.