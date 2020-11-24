Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, Instagram'da canlı yayın yaparak "Kudurun" dedi

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Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi olan ve genç kadına şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun, Instagram'dan yaptığı canlı yayında "Benim hakkımda kötü yazan arkadaşlar size sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafayı bozun" dedi.

"Aleyna bir kere vurduğumda bayıldı" demişti

Daha önce de bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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