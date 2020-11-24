Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun, Instagram'da canlı yayın yaparak "Kudurun" dedi

24 Kasım 2020 15:45
T24 Haber Merkezi
Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ölümünün baş şüphelisi olan ve genç kadına şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan Ümitcan Uygun, Instagram'dan yaptığı canlı yayında "Benim hakkımda kötü yazan arkadaşlar size sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafayı bozun" dedi.
Daha önce de bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.
3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı olduğu söylenen Ümitcan Uygun tarafından cesedi bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli gösterilen Ümitcan Uygun gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.
Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun da kısa süre önce Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürmüştü.
14 Ekim'de Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada, Çakır’ın yaşamını yitirdiği gece evin yakınındaki otomobile binen kişinin baş şüpheli Ümit Can Uygun olduğu netleşmişti.
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