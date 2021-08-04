Alevlere teslim olan Mazı Mahallesi havadan görüntülendi

Bir haftadır devam eden Muğla’daki orman yangınlarında yerleşim birimleri de zarar gördü. Bodrum’da Mazı ve Çökertme Mahalleri alevlerden zarar görürken, vatandaşlar zarar gören işletme ve evlerinde hasar tespiti yaptırıyor.

Milas’ta başlayıp Bodrum’a sıçrayan orman yangınında ilk hasarın oluştuğu Mazı Mahallesinde evler, pansiyonlar ve araçlar zarar gördü. Bodrum’un en güzel koylarından birisi olan Mazı havadan görüntülenirken, denizini mavisi dışında yerleşim birimi siyaha büründü.