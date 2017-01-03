“Alevi STK’ları devletin yanında olacaksınız; ortalık karışırsa sizi bu Türkiye’de öldürürler!”

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir isimli bir kişi Kanal A’da katıldığı bir programda, “Buradan Alevi STK’lara seslenmek istiyorum. Akıllarını başlarına alsınlar. Bunlar bu devletin paralarıyla kurduruldu. Örtülü ödeneklerden para aldılar. Gücün yanında olmayacaksın, devletin yanında olacaksın. O yalıda oturan Alevi vakıf başkanlarına sesleniyorum. O yalıları başınıza yıkarlar, orada oturamazsınız. O paralarınızı elinizden alırlar, sizi bu Türkiye’de öldürürler” ifadelerini kullandı. Özdemir Özdemir sözlerinin haberleşmesi ve sosyal medyada büyük tepki çekmesi üzerine Twitter’daki hesabından bir açıklama yaptı. Özdemir, “Kanal A televizyonunda, ‘iç savaş çıkarsa önce Alevi STK başkanları öldürülür diye kullandığım cümleden dolayı özür dilerim” ifadelerini kullandı.