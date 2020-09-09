Alev alan petrol tankerine havadan kimyasal müdahale

Sri Lanka açıklarındaki bir petrol tankerinde çıkan yangını söndürmek için Hindistan devreye girdi.

Hint Sahil Güvenlik uçakları, Panama bandıralı tankere havadan müdahale etmek için bölgeye kimyasal taşıdı. 270 bin ton ham petrol taşıyan ve bin 700 ton dizel yakıtlı tankerdeki yangın pazar günü söndürüldü ancak kuvvetli rüzgar nedeniyle araç tekrar alev aldı.

Yangını söndürmek için Hindistan ve Sri Lanka'dan 19 gemi seferber oldu.

Perşembe günü kazan dairesinde meydana gelen patlamayla New Diamond adlı tankerde yangın başlamış, faciada Filipinli bir personel hayatını kaybetmişti.

Kuveyt'ten Hindistan'a gitmekte olan tankerdeki diğer 22 personel ise kurtarıldı.

Kaynak: Euronews