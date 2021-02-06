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Aldığı otomobilin yarısı başka otomobile ait çıktı

06 Şubat 2021 11:28

Denizli'de yaşayan Metin Özdemir, internetteki bir ilanda görüp satın aldığı ikinci el otomobilin, kaynakla birleştirilen 2 ayrı araç olduğunu öğrenince, dolandırıcılık suçundan şikayetçi oldu.

Aracı satın almadan götürdüğü ekspertizin kendisine aracın bir parçasının değiştirildiği yönünde rapor verdiğini anlattı. Aldığı rapora inanan Özdemir, 53 bin 200 lira verip, satın aldığı otomobille Denizli'ye döndü. Bütün birikimiyle aldığı otomobili, yağ ve filtre gibi bakımlarını yaptırmak için tamirciye götüren Özdemir, tamircinin otomobilin yarasının kaynaklı olduğunu söylemesiyle büyük bir şok yaşadı.

Dolandırıldığını söyleyen Metin Özdemir, "Hayatımda ilk kez aldığım otomobilde hayal kırıklığı yaşadım" dedi.

Dolandırılan ve parasını geri isteyen Özdemir, avukatı Salim Kutlutürk aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Özdemir, otomobili satan Dursun V. ve ekspertiz şirketi sahibi Mehmet H. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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