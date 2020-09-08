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Aldığı hapis cezası nedeniyle Türkiye'ye gelen İranlı aktivist: Kaydım olmasına rağmen sınır dışı etmek istiyorlar

Şerietmedari, Instagram hesabından gözaltına alındığını duyurarak yardım istedi

08 Eylül 2020 09:41

İran'da zorunlu başörtüsünü protesto ettiği için hakkında hapis cezası kararı verilmesinin ardından Türkiye'ye gelen aktivist Meryem Şerietmedari, Instagram hesabından gözaltına alındığını duyurarak yardım istedi. 

Kaydı olmasına rağmen, polislerin sisteme bakmadıklarının iddia eden Şerietmedari, "Sebepsiz, kaç kişi kurban seçmişler ve sınır dışı ediyorlar" dedi. 

Zorunlu başörtüsünü protesto eden 'İnkılap Caddesi Kızları' isimli hareketin üyelerinden olan Meryem Şerietmedari, İran'daki türban zorunluluğunu protesto ettiği için hakkında verilen kesinleşmiş hapis cezası üzerine Türkiye'ye kaçmıştı.

 

 

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