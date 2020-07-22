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Alaska’da 7.8'lik deprem sonrası sirenli tsunami uyarısı

22 Temmuz 2020 10:43

ABD'nin Alaska Yarımadası'nda 7.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yapılan tsunami uyarısı paniğe yol açtı. Alaska’nın Kodiak şehrinde siren seslerinin yükseldiği belirtildi.

ABD'nin Alaska Yarımadası'nda 7.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem paniğe yol açtı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken Alaska’nın Kodiak şehrinde siren seslerinin yükseldiği duyulan bir video hızla yayıldı. Sosyal medya kullanıcısı yayınladığı video ile siren sesleri eşliğinde tsunami uyarısının yapıldığını ifade etti.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Alaska'nın güneybatısında 7.8 şiddetinde olan depremin yerleşim noktası Perryville'e 98 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

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ABD'nin Alaska YarımadasıAlaskatsunamiKodiak şehri

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