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Alanya'da skandal görüntü: Bir koluyla bebeğini taşıdı diğeriyle motor sürdü

19 Temmuz 2018 17:50

Antalya'da Alanya ilçesinde bir koluyla motosikleti kontrol etmeye çalışırken, diğer koluyla kucakladığı çocuğu taşıyan sürücünün yoğun trafikteki ilerleyişi şaşırttı. Alanya'nın en işlek caddelerinden Keykubat Bulvarı D-400 karayolu üzerinde bir motosiklet sürücüsünün ilerleyişi 'pes' dedirtti. Motosikletiyle seyreden kimliği belirsiz sürücünün sağ koluyla motosikleti kontrol etmeye çalışırken, sol koluyla tutup kucakladığı küçük yaştaki bir çocuğu taşıdığı görüldü. Ne kendisi ne de çocuğun başında kask bulunmayan sürücünün tehlikeli ilerleyişi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Şehir içindeki yoğun trafiğin arasında tehlikeye aldırış etmeden giden sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

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