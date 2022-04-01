Alanya'da sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üzerine düştü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="spot">Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile inen yamaç paraşütçüsü, bir kadının üzerine düştü. Olayda kadın yaralanırken, paraşütçünün çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.</p>\n<div class="content-meta author-img _1x1">\n<div class="content-meta-info">\n<div class="content-meta-name">\n<p>Alanya’nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra’da dün, paraşüt kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütüyle sahile inen bir kişi, o sırada sahilde yürümekte olan bir kadına çarptı.</p>\n<p>Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın için çevredekiler yardıma koştu. Çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sahildeki bazı kişiler ise paraşütçüye tepki gösterdi.</p>\n<p><strong>Kaynak: İHA</strong></p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>