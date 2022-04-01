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Alanya'da sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üzerine düştü

Olayda kadın yaralanırken, paraşütçünün çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

01 Nisan 2022 13:41

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile inen yamaç paraşütçüsü, bir kadının üzerine düştü. Olayda kadın yaralanırken, paraşütçünün çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alanya’nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra’da dün, paraşüt kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütüyle sahile inen bir kişi, o sırada sahilde yürümekte olan bir kadına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın için çevredekiler yardıma koştu. Çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sahildeki bazı kişiler ise paraşütçüye tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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