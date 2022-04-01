Alanya'da sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının üzerine düştü

Alanya’nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra’da dün, paraşüt kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütüyle sahile inen bir kişi, o sırada sahilde yürümekte olan bir kadına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın için çevredekiler yardıma koştu. Çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sahildeki bazı kişiler ise paraşütçüye tepki gösterdi.

Kaynak: İHA