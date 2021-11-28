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Aladağ yurt yangınında hayatını kaybeden Cennet Karataş'ın babası: Adalet Bakanı bizimle görüşmek istemiyor

"Ölen çocuklarımızın haklarını koruyamayan milletvekilleri ortalıkta niye dolaşıyor?"

28 Kasım 2021 16:04

Adana'nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar tarikatına ait kaçak yurtta 5 yıl önce çıkan yangında hayatını kaybeden 11 kız çocuğu için Sosyal Haklar Derneği ve aileler yurdun önüne yürüyerek bir basın açıklaması yaptı. Aladağ yurt yangınında hayatını kaybeden Cennet Karataş'ın babası Mehmet Karataş, "Adalet Bakanı bizimle görüşmek istemiyor" dedi.

Karataş, "Vatandaş bunları niye seçiyor? Haklarımızı korusun diye. Ölen çocuklarımızın haklarını koruyamayan milletvekilleri ortalıkta niye dolaşıyor? Adalet Bakanı bizimle görüşmek istemiyor." diye konuştu. 

Sosyal Haklar Derneği'nden avukat Can Atalay, "Bu çocukların adı Türkiye’nin geleceğine yazılı. Ne Fethullahçısı ne Süleymancısı ne ocusu ne de bucusu, eğitim bir haktır. Devletin görevidir. Kimsenin yoksulluğunu istismar ettirmeyeceksiniz. Bu işin de bu katillerin de peşini bırakmayacağız." ifadesini kullandı. 

 

 

 

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