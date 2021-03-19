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Alacaklı olduğunu iddia etti; son sözünü cenaze namazında söyledi: "Hakkımı helal etmiyorum"

21 yıllık 'alacak-verecek' meselesi cenaze namazına da taşındı...

19 Mart 2021 16:02

İstanbul Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’ndaki Mustafa Zeki Çinel isimli kişinin cenaze namazına katılan Şerif Aydoğdu isimli vatandaş, yıllar önce yaptığı inşaat hizmetinin karşılığında alması gereken 600 bin dolar tutarındaki ödemeyi alamadığı iddiasıyla, imamın merhum için helallik istediği esnada hakkını helal etmediğini söyledi.

Hayatını kaybeden Mustafa Zeki Çinel isimli vatandaş için Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nda, cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce imamın helallik istediği vatandaşlar arasında bulunan Şerif Aydoğdu isimli bir vatandaş haksızlığa uğradığını iddia ederek hakkını helal etmediğini söyledi.

Aydoğmuş’un tepkisi şaşkınlık oluştururken, cenazede saf tutan bir başka vatandaş Aydoğdu’yu yanına alarak cenaze alanından uzaklaştırdı.

Öte yandan, Çinel ailesinin yakınları ise geçtiğimiz yıllarda konuyla alakalı açılan mahkeme davasını kazandıklarını ve ödeme yapmayacaklarını söyledi.

"İmzanın bana ait olmadığı kesinleşse de mahkemeyi kaybettik”

Konuya ilişkin konuşan Şerif Aydoğdu, “Olay 2000 yılında meydana geldi. Vefat eden kişi, kendilerine ait olan ve 60 odadan oluşan 2 bin metrekarelik otelin inşaat ve tadilat çalışmalarını baştan aşağı bana yaptırdı. Yaptığım çalışmalarla binadaki tüm alanları yeniledim. Verdiğim hizmet karşılığında ise binanın 40 yıllık kullanımını bana vereceği yönünde sözlü olarak anlaşmıştık. İlerleyen süreçte benden habersiz, benim atmadığım imzamın bulunduğu bir kira kontratı ayarlamışlar. Biz bu durumu mahkemede izah edemedik ancak grafoloji raporuna göre imzanın bana ait olmadığı kesinleşse de mahkemeyi kaybettik” dedi.

“O binanın tamamını ben yaptım”

2000’li yıllarda inşaat çalışmaları esnasında 600 bin dolar harcadığını belirten Aydoğdu, “Bu paranın bir kuruşunu bana ödemeden binayı sattılar. Ben o dönemde hakkımı savunamadığım için mahkemeyi onlar kazandı. Sonuç olarak Allah’ın huzurunda bana borçları yoksa söylesinler. O binanın tamamını ben yaptım. Bu sebeple hakkımı helal edemedim” diye konuştu. 

Kaynak: İHA

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