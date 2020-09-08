T24 LogoT24 Logo
Haberler

Alabora olan teknedeki 3 kişiyi kurtarma anları, cep telefonuyla görüntülendi

Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

08 Eylül 2020 16:32

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, alabora olan teknedeki 3 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. 

Kumla Mahallesi sahili açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Son anda atladıkları tekneye tutunarak, yardım çığlıkları atan 3 kişin yardımına, Gemlik Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekibi gitti. Cankurtaranlar, isimleri açıklanmayan 3 kişiyi sudan alıp, kendi teknelerine çıkardı. Alabora olan tekne de halatla cankurtaran teknesine bağlanarak, kıyıya getirildi.

Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ETİKETLER

bursagemlikalaborateknekurtarma anları

Diğer Videolar

Şili'de tarihi referandum | Roger Waters'dan 'oy verin' çağrısı

Antalya'da balık ölümleri tedirgin etti

Mahsun Kırmızıgül’den Merkel’e övgü: İsraf yok, şatafat yok, gösteri yok

Sadaka kutusu ve çanta hırsızlığı kameraya böyle yansıdı

Otobüste ‘maske’ gerginliği; uyarılan yolcu dışarıya itildi

Seda Sayan Çılgın Sayısal Loto’yu sundu: Çekilişlerimiz şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleşiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

3 Kasım ABD seçimlerine doğru: Yaşananlar, anketler ve olası sonuçlar...

Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, aracı yumrukladı, takip edip kırmızıya boyadı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Nihat Hatipoğlu: Sahip olduğum mekan 35 odalı, butik oteldir...

Bir gecede 11 kez ilişkiye girmek mümkün mü?...

TRT ekranında Erdoğan konuşurken "ööööööiiiiiilllll" yazısı belirdi, soruşturma başlatıldı...

İstanbul'da salgın alarmı; özel hastanelerin 'pandemi hastanesi' olması planlanıyor!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

3 Kasım ABD seçimlerine doğru: Yaşananlar, anketler ve olası sonuçlar...

Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, aracı yumrukladı, takip edip kırmızıya boyadı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24