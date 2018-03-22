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Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne operasyon: 27 gözaltı

22 Mart 2018 15:17

İstanbul'da Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaattin Çakıcı liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde 33 kişinin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 tabanca , 2 pompalı tüfek, 393 mermi ve fişek ile telsiz ele geçirildi. Polis ekipleri gözaltına aldığı 27 kişiyi Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürdü. 6 kişinin yakalanması için operasyonun bazı adreslerde devam ettiği öğrenildi.

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