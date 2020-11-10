T24 LogoT24 Logo
Haberler

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki: İktidar beni AKUT'un başından uzaklaştırmaya kafayı taktı; çok yasa dışı işler yaptı

AKUT Arama Kurtama Derneği kurucularından Nasuh Mahruki, AKUT'tan zorla istifa ettirildiğini söyledi

10 Kasım 2020 11:21

Geçtiğimiz günlerde HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın AKUT Arama Kurtama Derneği ile ilgili iddialarına, ''AKUT Derneği artık AKP’nin istediği başkanla AKP’nin istediği hizaya gelen bir yönetim tarafından yönetiliyor'' sözleri ile cevap veren AKUT'un kurucularından Nasuh Mahruki, YOL TV'de 'Bu Masada Konuşalım' programında AKUT'tan zorla istifa ettirildiğini söyledi. Mahruki, "iktidar beni AKUT'un başından uzaklaştırmak için çok kafayı taktı ve yasa dışı işler yaptı" dedi. 

''İktidar yönetim kurulundakileri tehdit etti" diyen Mahruki, istifa sürecini de anlattı. Mahruki bu süreçte aldıklarını öne sürdüğü tehditleri de tek tek anlattı. 

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı 4 Kasım tarihli 'AKUT’un yeniden doğuşunun arka planı' başlıklı yazısında AKUT'un 1999 depreminde başarılı fakat sonrasında görünmez olduğunu iddia etmişti. 

Mahruki de Twitter üzerinden Alçı'ya cevap vermişti; işte o yanıtlar; 

                   (Siyah punto ile yazılmış bölümler Mahruki'ye ait) 

 

ETİKETLER

nagehan alçımahrukinasuh mahrukihabertürkyazaryol tv

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Aralık 2020

Akit TV spikeri, Uğur Şahin'in kendi geliştirdiği aşıyı yaptırmayacağını iddia etti oysa Şahin'in açıklaması farklıydı

Ankara'da Melih Gökçek’in 'kol saati' heykeli yerine ‘Kızılca Gün Anıtı’ geldi

Kendi araçlarına takmak için başka bir aracın kapısını ve farını çaldılar

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, 'Ali Ağaoğlu' videosunu paylaştı: Halkın kesesinden borcu silinen görgüsüzün şımarıklığı hız kesmiyor!

Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu: Beni kaygılandıran, Tayyip Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin Bahçeli’nin esiri...

Cüneyt Özdemir, Akit'in "Hayvan, Ekrem'in umurunda değil" başlıklı haberini yorumladı:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Ercüment Ovalı Koronavirüs'e yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile...

Olay TV'nin kapanmasının ardından kanalın sahibi Cavit Çağlar: Yayın ekibinin...

"Exxen'in ücreti belli oldu" iddiası...

İlber Ortaylı'nın yayının bittiğini sanarak söylediği "Maşallah şuna bak" sözleri...

Talat Bulut, "Yasak Elma'ya geri dönüyor" iddiasına açıklık getirdi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu: Beni kaygılandıran, Tayyip Erdoğan’ın ve Ak Parti’nin Bahçeli’nin esiri...

Cüneyt Özdemir, Akit'in "Hayvan, Ekrem'in umurunda değil" başlıklı haberini yorumladı:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24