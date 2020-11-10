AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki: İktidar beni AKUT'un başından uzaklaştırmaya kafayı taktı; çok yasa dışı işler yaptı

Geçtiğimiz günlerde HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın AKUT Arama Kurtama Derneği ile ilgili iddialarına, ''AKUT Derneği artık AKP’nin istediği başkanla AKP’nin istediği hizaya gelen bir yönetim tarafından yönetiliyor'' sözleri ile cevap veren AKUT'un kurucularından Nasuh Mahruki, YOL TV'de 'Bu Masada Konuşalım' programında AKUT'tan zorla istifa ettirildiğini söyledi. Mahruki, "iktidar beni AKUT'un başından uzaklaştırmak için çok kafayı taktı ve yasa dışı işler yaptı" dedi.

''İktidar yönetim kurulundakileri tehdit etti" diyen Mahruki, istifa sürecini de anlattı. Mahruki bu süreçte aldıklarını öne sürdüğü tehditleri de tek tek anlattı.

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı 4 Kasım tarihli 'AKUT’un yeniden doğuşunun arka planı' başlıklı yazısında AKUT'un 1999 depreminde başarılı fakat sonrasında görünmez olduğunu iddia etmişti.

Mahruki de Twitter üzerinden Alçı'ya cevap vermişti; işte o yanıtlar;

(Siyah punto ile yazılmış bölümler Mahruki'ye ait)