Aksoy Araştırma Şirketi Başkanı, canlı yayında Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı

Aksoy Araştırma Şirketi Başkanı Ertan Aksoy, canlı yayında Cumhur İttifakı'nın oylarının düşüşte olduğunu açıkladı. AKP ve MHP'nin oylarının yüzde 45'i bulmadığını belirten Aksoy, Cumhur İttifakı'nın üçüncü bir ortağa ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Aksoy Araştırma Şirketi Başkanı Ertan Aksoy dün akşam Yol TV Ana haberde AKP ve MHP'nin oy oranlarını değerlendirdi.



Aksoy Araştırma Şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde AKP'nin oy oranı %36, MHP'nin oy oranı ise %9 olarak kaydedildi.



Cumhur İttifakı'nın oy oranlarının düştüğü belirten Aksoy, AKP ve MHP'nin oylarının yüzde 45'i bulmadığını, ittifakın üçüncü bir ortağa ihtiyaç duyduğunu söyledi.