Akşener, çiftçilere yaptığı ziyareti paylaştı: Tarımdan anlamayan Tarım Bakanı’yla çiftçimizi topraklarımıza küstürmenize izin vermeyeceğim

31 Mayıs 2021 15:56
Hatay'da soğan üreticisi çiftçileri ziyaret eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çiftçilerle yaşadığı diyaloğu paylaştı.
Soğanları ellerinde kalan çiftçinin sorunlarını dinleyen Akşener, görüntüleri "İşte ülkemizde çiftçinin, tarımın geldiği son noktayı; Hatay’da, yaşadıkları mağduriyeti duyurmak için karşımıza çıkan soğan üreticilerimizden dinleyin... Tarımdan anlamayan Tarım Bakanı’yla çiftçimizi topraklarımıza küstürmenize izin vermeyeceğim." ifadeleriyle paylaştı.
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