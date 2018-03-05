Akşener'den 'Cumhur ittifakı' açıklaması: Ben 'çıkar' ittifakı demiştim ama arkadaşlarımız dediler ki, bunun adı 'cukka' ittifakı

İyi Parti 1. Olağan İstanbul İl Kongresi Akatlar Spor Kompleksi'nde yapıldı. Kongreye Genel Başkan Meral Akşener de katıldı. Akşener yaptığı konuşmada, "Korktukları için birden bire adına Cumhur dedikleri yerli ve milli ilan ettikleri bir koalisyon kurdular. Biz ona 'Saray' koalisyonu dedik. 'Saray' koalisyonunda çok alındılar. Abiler korktu 24 saat bize sövüyorlar" dedi. Seçim ittifaklarında değinen Akşener, "Bizi önce CHP'ye yapıştırdılar, sonra HDP'ye yapıştırdılar. Biz de ısrarla, 'Biz ittifak yapmayacağız kardeşim, biz korkmuyoruz, biz eminiz, biz kendimize güveniyoruz.' Şimdi bir ittifak duayeni var karşımızda sayın Erdoğan. Öce PKK ile yaptı, ne ittifakı onlar için 'çözüm' bizim için 'yıkım' ittifakı. Sonra FETÖ ile bir ittifak yaptılar onlar için 'Beraber ıslandık biz bu yolarda' ittifakı, bizim için 'çukur' ittifakı. Şimdi de bir ittifak daha yapıyorlar, şimdi ben ona 'çıkar' ittifakı demiştim ama arkadaşlarımız dediler ki, bunun adı 'cukka' ittifakı" dedi.