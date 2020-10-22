Akşener, vatandaşın 'Seni Cumhurbaşkanı yapacağız' sözlerine böyle yanıt verdi

Kayseri'nin Talas ilçesini ziyareti sırasında bir grubun 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları ve 'Seni Cumhurbaşkanı yapacağız' sözleri üstüne İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bağrıyorsunuz böyle, ağaları hoplatıyorsunuz, başım dertten kurtulmuyor, kıskandırmayın milleti" diye yanıt verdi.

Akşener, ziyaretleri sırasında bir vatandaşın derdini de dinledi. İki üniversite mezunu olduğunu ve tezgâhtarlık yaptığını belirten vatandaş, halkın borçlu olduğunu, karınlarını zor doyurduklarını söyledi.