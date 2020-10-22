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Akşener, vatandaşın 'Seni Cumhurbaşkanı yapacağız' sözlerine böyle yanıt verdi

Akşener esprili bir dille "Bağırıyorsunuz, ağaları hoplatıyorsunuz, başım dertten kurtulmuyor" dedi

22 Ekim 2020 11:05

Kayseri'nin Talas ilçesini ziyareti sırasında bir grubun 'Cumhurbaşkanı Meral Akşener' sloganları ve 'Seni Cumhurbaşkanı yapacağız' sözleri üstüne İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Bağrıyorsunuz böyle, ağaları hoplatıyorsunuz, başım dertten kurtulmuyor, kıskandırmayın milleti" diye yanıt verdi.

Akşener, ziyaretleri sırasında bir vatandaşın derdini de dinledi. İki üniversite mezunu olduğunu ve tezgâhtarlık yaptığını belirten vatandaş, halkın borçlu olduğunu, karınlarını zor doyurduklarını söyledi. 

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