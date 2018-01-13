T24 LogoT24 Logo
Haberler

Akşener Uşak'ta o anonsa tepki gösterdi

13 Ocak 2018 13:54

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il ve ilçe teşkilat binalarının açılışı için gezilerine devam ediyor. Dün Uşak'ın Banaz İlçesi'nde de açılışa katılan Akşener, konuşması sırasında belediye hoparlörlerinden bir kişinin vefat ilanının anonsunu duyunca konuşmasına bir müdahale olduğunu düşünerek, “Ne yaparsanız yapın, baş edemeyeceksiniz” tepkisini gösterdi. Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ise olayda bir kasıt olmadığını söyleyerek, "Böyle bir şeyi yapmamız mümkün değil" dedi.

ETİKETLER

Akşener Uşak&#39;ta o anonsa tepki gösterdi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Ocak 2020

Teklif komisyondan geçti; bekçilere 'silah ve zor kullanma' yetkisinin verilmesi gündemde: Vatandaş ne düşünüyor?

Güneş'in en net görüntüleri çekildi

Kaftancıoğlu, moto kuryelerle buluştu: Riskli meslek grubuna alınması gerekiyor

Çin'den dönen vatandaşlar bölgedeki virüs endişesini anlattı: Bir hafta boyunca otelden çıkamadım

Gazetecilik tartışıldı; İnternethaber'in sahibi yayını terk etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24