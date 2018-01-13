Akşener Uşak'ta o anonsa tepki gösterdi

İyi Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il ve ilçe teşkilat binalarının açılışı için gezilerine devam ediyor. Dün Uşak'ın Banaz İlçesi'nde de açılışa katılan Akşener, konuşması sırasında belediye hoparlörlerinden bir kişinin vefat ilanının anonsunu duyunca konuşmasına bir müdahale olduğunu düşünerek, “Ne yaparsanız yapın, baş edemeyeceksiniz” tepkisini gösterdi. Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ise olayda bir kasıt olmadığını söyleyerek, "Böyle bir şeyi yapmamız mümkün değil" dedi.