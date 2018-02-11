Akşener: Şimdi moda oldu herkes Afrin'e gidiyor, koltuktan kalkmaya cesaret edemeyenler canından nasıl vazgeçecek?

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirmek üzere Denizli'ye gitti. Burada vatandaşlara hitap eden Akşener, Afrin'e gitmenin moda olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Şimdi moda oldu, herkes Afrin'e gidiyor. Ben de merak ediyorum. Koltuktan kalkmaya cesaret edemeyenler, canından nasıl vazgeçecek. Diğer ağabey, yahu bir kamyon korumayla geziyorsun, Afrin'e nasıl gideceksin. Hadi git de görelim. Hadi gidin de görelim. Öbürü kalkıp nasıl o koltuktan gidecek, ya koltuk giderse. Ha bire yarış var. 'Afrin'e bir iki', ama herkes yerinde oturuyor. Ama Afrin'e giden sizin gibi kadınların çocukları..." dedi.