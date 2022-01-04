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Akşener, Selanik türküsünü dinlerken duygulandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin’de katıldığı etkinlikte sanatçı Bengi İspir Özdülger’in seslendirdiği Selanik türküsüne eşlik etti.

04 Ocak 2022 17:22

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi metrosunun temel atma töreni için gittiği Mersin’de düzenlenen konseri de izledi. Konserde söylenen 'Selanik' türküsüne eşlik eden Akşener, duygusal anlar yaşadı.

Akşener ve Kılıçdaroğlu, temel atma töreni öncesinde; Mersin’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “100. Yıl Etkinlik Alanı’ndaki”, “Milli Mücadele, Yüzyıl ve Mersin’in Hafızası” sergilerini inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

İki lider daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger’in verdiği konseri dinledi. Akşener İspir Özdülger’in seslendirdiği Selanik türküsüne de eşlik etti

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