Akşener: Sayın Erdoğan, tutunacak bir dal arayan esnafımızın, gençlerimizin, çiftçilerimizin bu sesini duyacaksın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı ziyaretlerde kendisine dert yanan üniversitelilerin ve çiftçilerin görüntülerinin yer aldığı bir videoyu, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tutunacak bir dal arayan esnafımızın, gençlerimizin, çiftçilerimizin bu sesini duyacaksın” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Meral Akşener’in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir üniversite mezunu şunları söyledi:

“Her geçen gün üniversite açılıyor ama bakın üniversite mezunları işsiz. Birçok arkadaşım senelerden beri iş arıyor veya gidip kasiyerlik yapıyor veya günlük çalışıyor. Kazandığı para, belki günlük 80-90 lira. Şu anda bir etin kilosu 90 lira. Üniversite okumaya korkuyoruz. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki ‘Yurt dışına gitmek isteyen varsa gitsin’. İyi o zaman bizler yurt dışına gidelim. Ben makine mühendisiyim. Ben, ülkemde gerçekten katma değerli bir şey üretmek istiyorum. Fakat buna imkan sağlanmıyor. Sağlansa bile gerçekten çok komik rakamlara mühendis, mimar, avukat çalıştırılıyor. Biz, bu durumdan çok şikayetçiyiz. ‘Düşük kur, düşük enflasyon’ diyor. Bugün çıkıyor, bir açıklama yapıyor, dolar ertesi gün artıyor. Dolar arttığında benim aldığım kalem, aldığım ekmek, üstümdeki şu ceket bile ertesi gün pahalanıyor. Yani biz artık çok sıkıldık, çok yorulduk bu durumdan. Gerçekten hani insanların, özellikle de öğrencilerin, genç kesimin size gerçekten çok ihtiyacı var. Hani biz artık tutunacak bir dal arıyoruz bu ülkede.”

Verilen destek rakamlarının komik olduğunu belirten bir çiftçi ise şunları söyledi:

“Şu an gerçekten çiftçi çok büyük bir mağdur durumda ve sizi de Allah nasip ederse sizi de başbakan yaptığımızda, bu bir millet olarak, çiftçi olarak. Siz de benim ablamsınız, annemsiniz. Bu mazot, gübre destekleri gerçekten bu çiftçiye vermenizi ve her zaman dile getirmenizi istiyorum. Çok komik rakamlar, çiftçiye destekler veriyorlar ve bu parayı büyük gösteriyorlar, trilyonlar. 21 lira dönümüne destek veriyorlar. Benim, tarladan eve gittiğim mazot parasını ödemiyor bu.”

Bir başka çiftçi ise videoda Akşener’e böyle dert yandı:

“Bir torba gübre geçen sene 150 lirayken 750 bin liraya alıyoruz. Alamıyoruz. Artık bitti. Bir torba gübre 750 milyon (750) lira olmuş. Yani traktöre katacak mazot 2 katı. Bittik yahu. Geçen sene çuvalı 220’ye gelen un, 50 kilo çuvallık un, bu sene 370’e geliyor, 420’ye geliyor. Şu an dükkan dönüyor sadece.”

Meral Akşener, paylaşımına, “Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tutunacak bir dal arayan esnafımızın, gençlerimizin, çiftçilerimizin bu sesini duyacaksın” notunu düştü.